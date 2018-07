Campeonato Capixaba só volta em 8 de março, 32 dias após paralisação

O caos na segurança pública do Espírito Santo vai deixar o Campeonato Capixaba de Futebol paralisado por pelo menos 32 dias. Nesta terça-feira, uma reunião na sede da federação estadual, a FES, definiu uma nova tabela para o torneio, com os duelos da segunda rodada marcados apenas para 8 de março.

O Campeonato Capixaba está paralisado desde 4 de fevereiro, quando a polícia militar do Estado parou de trabalhar. Naquele dia, três jogos foram realizados, mas outros dois acabaram adiados.

Depois, à medida que a segurança público no Espírito Santo não era restaurada, foram adiadas também a terceira, a quarta, a quinta e a sexta rodadas do Estadual. Só na última sexta-feira é que a FÉS e os órgãos de segurança se reuniram para traçar um plano para o retorno dos jogo.

"Estamos confiantes e trabalhando muito para que os nossos clubes retornem a disputar a competição no dia 8. Nossa tabela foi remanejada pelo Departamento de Competições, mas com a paralisação, o Capixabão será estendido em duas semanas", explicou o presidente da FES, Gustavo Vieira.

Desde o último dia 4, só um jogo foi realizado no Espírito Santo. No dia 15, a Desportiva Ferroviária recebeu o Avaí pela Copa do Brasil e perdeu por 2 a 1 no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, se despedindo logo na estreia do torneio.