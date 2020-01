Campeonato Carioca 2020: datas, campeões, grupos, onde assistir e mais informações

A fase principal do Campeonato Carioca 2020 começa neste sábado e terá um regulamento um pouco diferente em relação aos anos anteriores. A competição terá a utilização do VAR, mas apenas na fase final e em clássicos. Uma das novidades da temporada é que se o mesmo time vencer os dois turnos da competição, poderá ser declarado o campeão sem a necessidade de uma final. É o objetivo de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.

O Estado destaca as principais novidades e informações sobre um dos principais campeonatos estaduais do Brasil.

Começa quando o Campeonato Carioca?

A fase de grupos, com os 12 principais clubes do Estado, tem início no sábado, dia 18 de janeiro. A fase preliminar foi realizada entre os dias 22 de dezembro de 2019 e 11 de janeiro de 2020.

Onde assistir aos jogos do Carioca?

As partidas do Campeonato Carioca serão transmitidas pela TV Globo, SporTV e Premiere. Por enquanto, apenas os jogos do Flamengo não terão transmissão, já que o clube rubro-negro ainda não acertou o valor dos direitos de transmissão.

O que é a fase preliminar do Carioca?

É um torneio disputado por seis clubes, sendo os quatro de pior campanha no ano anterior (exceto os dois rebaixados) e mais dois clubes promovidos da Série B1. Os dois melhores colocados deste hexagonal vão para a fase principal enquanto os outros quatro times disputam para ver quem vai ser rebaixado para a Série B1 em 2020. Portuguesa e Macaé foram os dois primeiros colocados. Já o Americano, Nova Iguaçu, América e Friburguense lutam para não cair.

Quem é o maior campeão do Rio de Janeiro?

O Flamengo é o time que mais venceu o Carioca, com 35 conquistas. Veja a lista de campeões

Flamengo: 35

Fluminense: 31

Vasco: 24

Botafogo: 21

América: 7

Bangu: 2

São Cristóvão: 1

Paissandu: 1

Grupos do Carioca

Grupo A: Botafogo, Flamengo, Bangu, Boavista, Cabofriense e Portuguesa

Botafogo, Flamengo, Bangu, Boavista, Cabofriense e Portuguesa Grupo B: Fluminense, Vasco, Macaé, Madureira, Resende e Volta Redonda

Quem ganhou o Carioca de 2019

O Flamengo foi o campeão. O time rubro-negro derrotou o Vasco duas vezes por 2 a 0.

Regulamento do Carioca

São 12 clubes divididos em dois grupos de seis times. No primeiro turno, que chama Taça Guanabara, as equipes de um grupo enfrentam as do outro grupo. Os dois melhores de cada chave farão uma semifinal e os vencedores desta partida decidem o título do turno.

Na segunda parte da competição, os confrontos serão entre times do mesmo grupo. Novamente, os dois primeiros fazem a semi e os melhores decidem o turno, que se chama Taça Rio.

A final do Carioca acontecerá entre o campeão da Taça Rio e o da Taça Guanabará. Caso o mesmo time conquiste os dois turnos, ele poderá ser o campeão direto, desde que nenhuma agremiação tenha somado mais pontos que ele. Por exemplo, se o Flamengo conquistar os dois turnos e soma 23 pontos e o Vasco soma 24, os dois times farão a final.