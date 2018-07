Campeonato Carioca encolhe e terá apenas 12 times em 2017

O Campeonato Carioca de 2015 nem começou e já se sabe que a competição será diferente em 2016 - e mudará mais uma vez em 2017. Nesta sexta-feira, uma reunião do Conselho Arbitral, realizada na sede da Federação de Futebol do Rio (Ferj), estabeleceu que a edição do próximo ano contará com duas equipes a menos, número que cairá ainda mais daqui a dois anos.

Em 2016, o Carioca voltará a ter dois turnos e contará com 14 equipes - atualmente, são 16. Já no ano seguinte, o Estadual terá somente 12 times. Para enxugar a competição, somente os dez primeiros colocados deste ano estarão garantidos. Os que ficarem entre 11.º e 14.º disputarão uma seletiva com o campeão e o vice da segunda divisão. Os dois últimos disputarão a Série B.

Já para 2017, o processo para se chegar a apenas 12 será semelhante, mas somente os oito primeiros colocados em 2016 estarão garantidos. Os restantes, à exceção dos rebaixados, disputarão a seletiva.