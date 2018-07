Campeonato Carioca também tem artilheiros de times pequenos

O Campeonato Carioca vive o mesmo fenômeno que o Paulista: seus principais artilheiros são jogadores de times considerados pequenos. O maior goleador no momento é Tiago Amaral, do Volta Redonda, que marcou 9 gols. Atrás dele vem o meia Almir, do Bangu, com 7. Só então aparecem jogadores de clubes grandes: Fred, do Fluminense, e Riascos, do Vasco, fizeram 6 gols cada.

Nenhum dos dois principais artilheiros do Carioca é garoto. Tiago Amaral tem 31 anos; Almir, 33. Ambos fizeram suas carreiras, basicamente, em equipes pequenas.

Tiago Amaral tem grande afinidade com o Volta Redonda. Está no clube desde 2011, com rápida passagem pelo futebol capixaba em 2012. No ano seguinte, foi artilheiro da Copa Rio pelo time da Cidade do Aço, com 10 gols.

Almir é um velho conhecido da torcida carioca. Aos 33 anos, o jogador revelado pelo Botafogo, onde ficou por quase cinco anos, está em sua quarta passagem pelo Bangu - antes, jogou em Moça Bonita em 2012, 2014 e em 2015.

O meia faz sucesso neste Carioca após frustrante passagem pelo Flamengo nos últimos nove meses do ano passado, quando pouco jogou e não marcou um golzinho sequer.

Esta noite, ambos terão oportunidade de ampliar sua artilharia. O Volta Redonda enfrenta o Botafogo e o Bangu encara o Fluminense. Os jogos, com início às 19h30, são válidos pela quarta rodada da Taça Guanabara.