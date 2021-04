Campeonato Carioca terá o primeiro jogo com transmissão pelo TikTok

A partida entre Fluminense e Madureira, pelo Campeonato Carioca, no domingo, será histórica. O jogo no Maracanã será o primeiro com transmissão pelo TikTok, o aplicativo para criar e compartilhar vídeos que se tornou uma febre.

A exibição da partida reforçará o perfil oficial do Cariocão no TikTok, inaugurado em março deste ano e que já conta com mais de 1 milhão de visualizações em seus conteúdos.

"O futebol carioca deu mais um grande passo. Quebrar paradigmas tem sido a nossa missão neste campeonato. Essa nova cara do produto traz uma dinâmica muito interessante, estamos falando com todo tipo de público, no Brasil e no mundo. Quem ganha é o futebol", afirmou Leonardo Ferraz, diretor de marketing da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

A transmissão no TikTok terá conteúdos pré e pós-jogo, com informações estatísticas, comentários e entrevistas.

O Campeonato Carioca já se faz presente na TV aberta, no sistema pay-per-view em TV fechada, streaming, TV's oficiais dos clubes, mobile e betting rights.