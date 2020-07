Campeonato Catarinense retorna nesta quarta com Figueirense x Juventus

O governo do Estado de Santa Catarina oficializou nesta segunda-feira a decisão de liberar o prosseguimento do Campeonato Catarinense. Com isso, a Federação Catarinense de Futebol confirmou as datas para as partidas de volta das quartas de final, assim como as datas da disputa contra o rebaixamento.

A competição vai retornar na quarta-feira desta semana com o confronto entre Figueirense e Juventus, às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. As outras três partidas acontecerão na quinta-feira: Marcílio Dias x Criciúma, Brusque x Joinville e Avaí x Chapecoense.

Marcílio Dias x Criciúma será disputado às 16 horas, Estádio Dr. Hercílio Luz, na cidade de Itajaí. Mais tarde, às 18 horas, o estádio Augusto Bauer vai receber Brusque x Joinville em Brusque. E Avaí x Chapecoense está marcado para as 20 horas, no estádio da Ressacada, na capital catarinense.

As partidas entre Tubarão e Concórdia, que brigam contra a degola, acontece no sábado (1º de agosto) e quarta-feira (5). Os dois não haviam disputado nenhum jogo neste confronto. As semifinais foram programadas para os dias 2 e 5 de agosto.