Campeonato Catarinense também é suspenso em razão do coronavírus

A organização do Campeonato Catarinense anunciou nesta segunda-feira a suspensão, por tempo indeterminado, da competição. A decisão também foi motivada pela pandemia do novo coronavírus. Antes, os Estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul haviam anunciado a mesma medida.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

De acordo com a Federação Catarinense de Futebol, a decisão segue as determinações federais e estaduais. "Considerando a recomendação do Ministério da Saúde, bem como da Secretaria de Estado da Saúde do Governo de Santa Catarina e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no sentido de suspender os eventos privados com grande público, tendo em vista a pandemia denominada 'COVID-19'".

A suspensão alcança também competições não profissionais em âmbito estadual e regional. "Suspender todas as competições de futebol profissional e não-profissional promovidas pela Federação Catarinense de Futebol (FCF), bem como as competições intermunicipais promovidas pelas Ligas de Não-Profissional, homologadas pela FCF, por tempo indeterminado."

O Catarinense estava prestes a entrar na fase de mata-mata, com a disputa das quartas de final, ao fim da primeira fase. Os times que avançaram na competição foram Avaí, Brusque, Figueirense, Marcílio Dias, Criciúma, Juventus, Joinville e Chapecoense, nesta ordem, segundo suas posições.

No domingo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia anunciado a suspensão de todas as competições sob a sua organização. Em relação aos campeonatos regionais, a entidade afirmou que respeita a autonomia das federações estaduais e que, portanto, cada uma delas é livre para decidir o que fazer com seus torneios.

Ainda na última sexta-feira, o Ministério da Saúde recomendara a suspensão, cancelamento ou portões fechados nos eventos esportivos. Além de São Paulo, os estádios não receberam público no final de semana no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Distrito Federal.