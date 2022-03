Campeonato Cearense é suspenso até 11 de março sob suspeita de manipulação de resultados

O Campeonato Cearense foi suspenso até o dia 11 de março devido a suspeita de manipulação de resultados do Crato na competição local. O torneio estadual já está em sua fase semifinal, e o time do Crato terminou na lanterna do campeonato, com somente cinco pontos somados e incríveis 39 gols sofridos em 14 partidas, sendo rebaixado para a divisão de acesso.

A decisão foi do TJDF (Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará), que irá julgar na próxima sexta-feira a condição do Crato na competição. O auditor, que é o presidente do TJDF, Frederico Bandeira Fernandes, pede a exclusão do Crato e que todos seus jogos sejam considerados W.O., com vitória de 3 a 0 para o adversário.

Caso o W.O. seja confirmado, haveria mudança na classificação da primeira fase do Campeonato Cearense. O Maracanã sairia do 5º lugar, com 17 pontos, para a 3ª posição, com 21, ultrapassando o Pacajus (20 pontos) e eliminando o Iguatu (19 pontos). O Icasa também ganharia três pontos e ganharia posições, totalizando 19 pontos.

Nas quartas de final, o Iguatu - eventual prejudicado caso seja confirmada a exclusão do Crato - surpreendeu e venceu nos pênaltis o Ceará. Neste fim de semana, foi derrotado pelo Caucaia no jogo de ida das semifinais, por 2 a 0. Portanto, qualquer mudança na classificação da fase inicial provocaria a realização novamente da fase quartas de final, com participação de Fortaleza, Ceará, Maracanã e Pacajus.

O presidente do TJDF disse, inclusive, que o jogo da tarde deste domingo, entre Caucaia e Iguatu, não está valendo nada. De acordo com ele, o delegado da partida foi comunicado e o jogo deveria ter sido suspenso.

Apesar disso, a bola rolou e o Caucaia venceu o Iguatu e encaminhou sua vaga para a grande decisão do Estadual. A outra semifinal, que está suspensa, será jogada entre Ferroviário e Fortaleza e estava provisoriamente agendada para terça-feira.