Campeonato Chinês pode começar em 24 de junho, mas depende do ritmo da pandemia

O Campeonato Chinês pode começar em 24 de junho, segundo informação da imprensa estatal do país. Mas vai depender dos números de casos da pandemia do coronavírus. A competição teria início duas semanas após as competições das categorias de base.

As 16 equipes jogarão uma temporada abreviada, com uma sequência maior de jogos para compensar o tempo perdido no confinamento. O número de casos da covid-19 vem diminuindo na China e as restrições de viagens dentro do país estão cada vez menores. Mas ainda estão mantidos os fechamentos de fronteiras, o que podem impedir a entrada de técnicos e jogadores do exterior.

Ao contrário de outras partes do mundo, onde as ligas vão ter início com os portões fechados dos estádios, a expectativa é de que na China os torcedores possam assistir aos jogos desde a primeira rodada da temporada.

Chen Xuyan, presidente da federação chinesa de futebol, disse na semana passada que os clubes poderiam aplicar cortes salariais temporários que iriam variar de 30 a 50% para conseguirem amenizar as perdas sofridas por causa da pandemia.