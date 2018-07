Campeonato Colombiano terá homenagens a Chapecoense neste sábado

A rodada do Campeonato Colombiano neste sábado terá vários times com homenagens aos mortos na tragédia com a Chapecoense. As partidas valem vaga na semifinal e terão pelo menos três clubes com o escudo do time catarinense no uniforme.

O principal ato em memória dos mortos será do Atlético Nacional, que seria adversário dos brasileiros na final da Sul-Americana. A equipe recebe no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, o Millonarios, de Bogotá, e vai fazer questão de jogar com o uniforme dois, na cor preta. No lugar do tradicional escudo em verde e branco, terá o da Chapecoense.

O maior rival do Nacional, o Independiente Medellín, pediu ao patrocinador autorização para não estampar a marca no jogo contra o Independiente Santa Fé, em Bogotá. A camisa terá mais destaque para o escudo em preto e branco da Chapecoense.

A mesma substituição será realizada pelo América de Cali. Apesar de tradicional no país, o clube está na segunda divisão e vai colocar a homenagem na semana que vem, quando volta a campo para tentar o acesso.

Nos outros jogos das quartas de final da elite do futebol colombiano também haverá minuto de silêncio e manifestações de luto pelas mortes dos jogadores da Chapecoense.