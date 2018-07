Campeonato egípcio volta a ser adiado após tragédia

O adiamento foi confirmado em nota divulgada nesta terça. A Federação, contudo, não deu detalhes sobre a causa da nova suspensão. Em entrevista exclusiva, o vice-presidente da entidade, Hassan Farid, revelou que o Ministério do Interior não garantiu a segurança para a realização das partidas.

O governo teme que torcedores ataquem polícia e seguranças, a quem atribuem a culpa pelo episódio trágico de fevereiro, numa tentativa de vingança. Trata-se do segundo atraso no reinício do campeonato, que deveria ter começado no mês passado. O primeiro foi atribuído a uma disputa entre os canais de televisão locais pelos direitos de transmissão.

O governo egípcio recebeu muitas críticas após a tragédia por não ter enviado policiamento suficiente para a partida entre Al-Masry e Al-Ahly, dois dos times mais populares do país. Ao todo morreram 74 pessoas, a maioria pisoteada, no conflito entre torcedores que adentrou o gramado e prosseguiu fora do estádio, no dia 2 de fevereiro. Cerca de 1000 ficaram feridos.