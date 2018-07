Campeonato Espanhol acaba com goleada do Real sobre Getafe

O Campeonato Espanhol encerrou com toda a pompa a temporada 2014/2015 neste sábado em Madri, com a goleada de 7 a 3 do Real sobre o Getafe, em show de Cristiano Ronaldo, que conseguiu seu quinto hat-trick e terminou como artilheiro da competição, com 48 gols. A partida serviu para o time da casa se despedir de uma temporada frustrante, já que a equipe da capital espanhola não conseguiu chegar às finais da Liga dos Campeões da Europa e da Copa da Rei e ficou em segundo no campeonato nacional. Apenas o título do Mundial de Clubes, contra o San Lorenzo, no Marrocos, ainda em 2014, salvou a temporada merengue.

O clima no Santiago Bernabéu era de treino, já que o Getafe não brigava por nenhuma vaga em competições europeias e também para ficar na primeira divisão e o Real já tinha o vice-campeonato garantido. Com o início do duelo, as duas equipes mostraram que estavam soltas, sem maiores responsabilidades, e o que se viu foi uma chuva de gols. Os anfitriões abriram o placar com Cristiano Ronaldo, aos 13, em boa jogada individual. Mas a virada não demorou a sair. Escudero e Diego Castro surpreenderam o público presente ao estádio e deixaram o Getafe na frente.

O português melhor do mundo estava inspirado e voltou a virar a partida, completando seus três gols no duelo. Lacen empataria novamente para os visitantes, que iriam para o intervalo atrás no placar, já que Chicharito também mostrou seu talento e marcou para o time da casa, já nos descontos.

Na volta do intervalo, o Real estava mais atento e impediu as jogadas do adversário. Ao mesmo tempo, a equipe da casa se reorganizou e criou oportunidades para ampliar o marcador. Numa delas, aos 6 minutos da etapa complementar, em falta na entrada da área, James Rodriguez bateu com classe e fez o quinto de sua equipe no duelo. Aos 26, Jesé fez o sexto do Real, em boa jogada pelo lado esquerdo com James. Para fechar o placar, no último minuto do Espanhol, o brasileiro Marcelo completou boa jogada de ataque para dar números finais ao confronto.