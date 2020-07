Campeonato Espanhol chega ao fim com Messi artilheiro e Granada na Liga Europa

O Campeonato Espanhol chegou ao fim no último domingo com o Real Madrid como campeão e Lionel Messi mais uma vez sendo a estrela da competição. Uma das grandes atrações da temporada, o Granada disputará a Liga Europa, depois de derrotar o Athletic Bilbao por 4 a 0. O Leganés caiu para a segunda divisão, apesar do empate em 2 a 2 com o campeão Real na última rodada

No primeiro jogo de domingo, o Barcelona venceu por 5 a 0 o Alavés, uma partida que serviu para Lionel Messi (autor de dois gols) terminar como artilheiro do Campeonato Espanhol pela sétima vez, fato inédito no torneio. Ao longo da temporada, o argentino balançou as redes 25 vezes, conquistando assim o troféu Pichichi (prêmio para o goleador do Espanhol.

Leia Também Estádios paulistas preparam revolução 'higiênica' para voltar a receber partidas

Já o Real Madrid marcou com Sergio Ramos e Marco Asensio, enquanto Bryan Gil e Roger Assalé balançaram as redes para o Leganés, que com o empate não conseguiu ficar na elite do futebol espanhol. Já o time da capital Madri não conseguiu chegar a sua 11ª vitória consecutiva depois do recomeço do campeonato após a pandemia. Com o 'Lega' seguem para a segunda divisão o Mallorca e o Espanyol.

Já o Granada, que subiu para elite nesta temporada, conseguiu uma vaga na fase de classificação para a Liga Europa após golear o Athletic Bilbao por 4 a 0 com gols de Soldado, Puertas, Fernández Luna e Montoro. A vitória da equipe andaluza e o empate do Real Sociedad com o Atlético de Madrid (1 a 1) acabaram tirando do torneio continental o Getafe, derrotado pelo Levante.

No primeiro jogo do dia, o Barcelona venceu por 5 a 0 o Alavés, uma partida que serviu para Lionel Messi (autor de dois gols) terminar como artilheiro do Campeonato Espanhol pela sétima vez, fato inédito no torneio. Ao longo da temporada, o argentino balançou as redes 25 vezes, conquistando assim o troféu Pichichi (prêmio para o goleador do Espanhol.

Resultados da 38ª rodada do Campeonato Espanhol