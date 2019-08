Campeonato Espanhol começa com atenções voltadas para o Real Madrid

À espera de uma definição sobre a possível volta de Neymar ao Barcelona, o Campeonato Espanhol começa nesta sexta-feira com altas expectativas em torno do Real Madrid. O clube merengue gastou mais de 300 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) em reforços, mas continua com muitas incertezas e pressão sobre o técnico Zinedine Zidane depois de uma preocupante pré-temporada.

O Real venceu apenas dois de seus sete jogos na pré-temporada, tomando 18 gols e sofrendo três derrotas, incluindo uma humilhante goleada por 7 x 3 para o Atlético de Madrid, além de derrotas para Bayern de Munique e Tottenham.

Mesmo após gastar 300 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), o mercado de transferências não foi inteiramente como o planejado pela diretoria e o clima no Santiago Bernabéu está longe de ser otimista principalmente porque o clube não conseguiu contratar o meia Paul Pogba, do Manchester United, principal objetivo de Zidane. O presidente Florentino Pérez também não resolveu o problema do que fazer com Gareth Bale, jogador com maior salário do elenco, que não está mais nos planos de Zidane.

O Real Madrid comprou Eden Hazard do Chelsea por 100 milhões de euros (R$ 444 milhões) e o atacante sérvio Luka Jovic por 60 milhões (R$ 266 milhões), ao mesmo tempo em que gastou 98 milhões (R$ 435 milhões) de euros nos defensores Éder Militão e Ferland Mendy. O problema é que todo o investimento passou longe de causar o impacto pretendido nos resultados da equipe na pré-temporada. O Real estreia contra o Celta de Vigo, no sábado.

Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid, os três maiores clubes da Espanha, gastam mais de 800 milhões de euros (R$ 3,5 bilhões) em novos jogadores. O Barça, que abre o Espanhol nesta sexta-feira contra o Athletic Bilbao, por exemplo, vai exibir ao público o atacante francês Antoine Griezmann e o meio-campo holandês Frenkie de Jong, contratados por 195 milhões de euros (R$ 867 milhões). Lionel Messi, com uma uma lesão muscular, desfalcará a equipe. Ele deve voltar ao time no dia 25, em casa, diante do Betis na segunda rodada do Espanhol.

No Atlético de Madrid, vice-campeão na temporada passada, o principal reforço foi o atacante português João Félix, comprado por 126 milhões de euros (R$ 560 milhões) do Benfica. A janela de transferência se encerra no dia 2 de setembro.

No Brasil, o Campeonato Espanhol será transmitido pelos canais ESPN e FOX Premium. A expectativa é de que as transmissões atingiram uma audiência de mais de 2,7 bilhões de torcedores em todo o mundo.

1ª RODADA

Sexta-feira (16/08)

Athletic Bilbao x Barcelona

Sábado (17/08)

Celta x Real Madrid

Valencia x Real Sociedad

Mallorca x Eibar

Leganés x Osasuna

Villarreal x Granada

Alavés x Levante

Domingo (18/08)

Espanyol x Sevilla

Bétis x Valladolid

Atlético de Madrid x Getafe