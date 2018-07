Campeonato Espanhol de 2015/2016 terá 1º Real x Barça em 8 de novembro

Na última temporada, o equilíbrio prevaleceu no grande clássico espanhol. No primeiro turno do campeonato, o Real Madrid, em melhor fase, venceu o rival por 3 a 1 em casa. Na volta, no entanto, os catalães viviam melhor momento e devolveram a derrota diante de sua torcida, por 2 a 1.

O Barcelona, aliás, ficaria com o título e com a "tríplice coroa", já que conquistaria também a Copa do Rei e a Liga dos Campeões. E na primeira rodada do Campeonato Espanhol de 2015/2016, os comandados de Luis Enrique terão pela frente o Athletic Bilbao, fora de casa, no fim de semana do dia 22 de agosto. Já o Real Madrid duelará com Sporting Gijón, também fora de casa.

A Liga Espanhola divulgou também as datas de outros confrontos importantes, como o clássico madrilenho entre Atlético e Real. No primeiro turno, as equipes se enfrentarão no dia 4 de outubro, no Vicente Calderón, enquanto a volta está marcada para 28 de fevereiro, no Santiago Bernabéu.

O Barcelona viajará para enfrentar o Atlético no Vicente Calderón no dia 13 de setembro, para depois receber os rivais madrilenhos no Campo Nou em 31 de janeiro.

Ainda de acordo com o comunicado divulgado nesta terça, o Campeonato Espanhol chegará ao fim no dia 15 de maio de 2016, seis dias antes da decisão da Copa do Rei. A temporada espanhola começará no dia 14 de agosto, quando Barcelona e Athletic Bilbao duelam pela Supercopa nacional.