Campeonato Espanhol deve reiniciar em 20 de junho

A temporada do Campeonato Espanhol de futebol, deverá reiniciar em 20 de junho após ter sido suspensa por conta da pandemia de coronavírus, e será finalizada até o final de julho, afirmou o técnico do Leganés, Javier Aguirre.

“Agora temos uma data de início para a liga, começamos no dia 20 de junho e terminamos oficialmente no dia 26 de julho. Vamos disputar 11 rodadas sábados, domingos, quarta-feiras e quinta-feiras”, disse Aguirre ao website mexicano Marca Claro. “A La Liga acabou de me informar isso oficialmente e estou muito feliz que agora temos nosso programa de treinamentos agendado”.

A La Liga não pôde ser imediatamente encontrada para comentário embora a organização tenha anunciado mais cedo nesta semana que estava planejando retomar as atividades em junho após os clubes completarem um protocolo de quatro fases.

O futebol organizado foi suspenso em março na Espanha, assim como grande parte das ligas e competições esportivas em todo mundo. Os clubes nas principais duas divisões da Espanha promoveram testes obrigatórios para os jogadores na véspera e muitos times, incluindo os atuais campeões e líderes do Barcelona e o Leganés, décimo nono da tabela, devem começar os treinamentos individuais na próxima sexta-feira.

A campeonato alemão anunciou nesta quinta que irá retomar as atividades em 16 de maio, se tornando a primeira das principais cinco ligas europeias a voltar à operação.