Campeonato Espanhol faz pedido para mandar jogo do Barcelona nos EUA

A liga que organiza o Campeonato Espanhol pediu autorização à Real Federação Espanhola de Futebol nesta terça-feira para mandar um jogo do Barcelona nos Estados Unidos. A partida contra o Girona está marcada para o dia 26 de janeiro e poderá ser disputada no Hard Rock Stadium, em Miami. O mandante do jogo é o Girona.

A iniciativa faz parte do projeto da liga em promover o futebol espanhol em solo norte-americano. No mês passado, a entidade anunciou acordo para mandar algumas partidas nos EUA. O acerto foi fechado com a empresa Relevent, que ganhou o direito de organizar jogos do Espanhol em solo americano e também no Canadá, por 15 anos.

Para os espanhóis, a iniciativa tem como meta expandir a fonte de renda dos clubes e da liga. Ao mesmo tempo, pode tornar o campeonato nacional mais interessante para os estrangeiros, em comparação a ligas rivais, na França, Inglaterra e Alemanha, que já conquistam bom número de fãs fora da Europa.

Para realizar o primeiro jogo nos EUA, a liga espanhola busca autorização da federação e tenta negociar com a associação dos jogadores, que alega nunca ter sido consultada sobre estes planos. Na segunda-feira, o presidente da liga, Javier Tebas, se reuniu com a associação para apresentar os detalhes do seu projeto.

A liga garantiu que haverá compensação financeira aos torcedores do Girona, que já adquiriram ingressos para o jogo, que inicialmente seria disputado em solo espanhol. Em seu segundo ano na primeira divisão do país, o Girona se diz a favor da iniciativa. Para a diretoria do clube, a partida fora da Espanha vai ajudar a promover o clube e a cidade.