Campeonato Espanhol tem tabela definida e primeiro Barcelona x Real Madrid será em outubro

Após um sorteio realizado em sua sede, em Madri, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) divulgou nesta quinta-feira a tabela da temporada 2019/2020 do Campeonato Espanhol. Como é sempre muito aguardado, os clássicos entre Barcelona e Real Madrid foram marcados para a 10.ª rodada, no dia 27 de outubro, no estádio Camp Nou, em Barcelona, e para a 26.ª rodada, em 1.º de março, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

Esta foi a segunda vez que a federação e a liga profissional que organiza a competição realizaram um sorteio de forma assimétrica, fazendo que as rodadas do primeiro turno não tenham que necessariamente corresponder com as do segundo.

Na rodada inaugural, marcada para o final de semana dos dias 17 e 18 de agosto, o Barcelona começará a defender o seu título contra o Athletic Bilbao, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao. Também como visitante, o Real Madrid fará a sua estreia contra o Celta, em Vigo.

Além de Barcelona x Real Madrid, outro clássico de destaque é o de Madri. Pela tabela definida nesta quinta-feira, o dérbi madrilenho acontecerá em 29 de setembro, pela sétima rodada, no estádio Wanda Metropolitano, e em 2 de fevereiro, pela 22.ª rodada, no Santiago Bernabéu.

O Campeonato Espanhol também terá outros dois clássicos locais de muita rivalidade em jogo. O de Sevilha entre Sevilla e Betis serão realizados em 10 de novembro, pela 13.ª rodada, e 15 de março, pela 28.ª rodada. Já o do País Basco entre Athletic Bilbao e Real Sociedad serão disputados em 1.º de setembro, pela terceira rodada, e 9 de fevereiro, pela 23.ª.

Confira a primeira rodada do Campeonato Espanhol: 17 e 18 de agosto

Celta x Real Madrid

Mallorca x Eibar

Atlético de Madrid x Getafe

Espanyol x Sevilla

Alavés x Levante

Valencia x Real Sociedad

Betis x Valladolid

Leganés x Osasuna

Athletic Bilbao x Barcelona

Villarreal x Granada