Campeonato Francês tem 2 jogos adiados por nevascas

O tempo ruim e as nevascas que atingiram o continente europeu afetaram a programação de jogos do Campeonato Francês, depois de provocarem o adiamento de partidas em outros países, como na Inglaterra. A Liga Francesa de Futebol anunciou o adiamento dos confrontos Lille x Nancy e Lens x Caen, que seriam disputados neste domingo.

De acordo com a entidade, os jogos foram cancelados por conta do risco que traria aos torcedores que pretendessem assisti-los nos estádios. As novas datas das partidas, válidas pela 18ª rodada do Campeonato Francês, ainda não foram definidas

O confronto entre Lens e Caen já havia mudado de data por causa do tempo ruim. O duelo estava marcado para sábado e foi alterado para este domingo, mas a troca foi insuficiente. O Lille é o líder do Campeonato Francês, com 31 pontos.