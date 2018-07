Campeonato Grego vai parar por uma rodada em protesto Os organizadores do Campeonato Grego de futebol suspenderam as partidas do torneio por uma rodada por discordar de uma nova lei esportiva que também provocou críticas da Fifa. Os dirigentes da liga disseram nesta sexta-feira que não serão jogadas as partidas marcadas para 25 e 26 de fevereiro em protesto por uma lei aprovada nesta semana que dá mais poderes ao comitê governamental que supervisiona os esportes. As partidas deste fim de semana serão jogadas como programadas.