Campeonato Húngaro volta a ter torcida nos estádios

O futebol se reencontrou neste fim de semana com seus espectadores na Hungria, onde os estádios abriram as portas ao público pela primeira vez desde março, quando a pandemia do coronavírus obrigou a suspensão das competições esportivas. A Federação Húngara de Futebol (MLSZ) decidiu na quinta-feira autorizar a volta às arquibancadas dos torcedores, com a condição de que apenas um a cada quatro assento fosse ocupado, além de uma fileira horizontal de separação.

"Vamos respeitar as regras, se as transgredimos poderiam impor novamente os portões fechados", declarou no sábado Richard Kovacs, de 36 anos, um dos 2.255 torcedores que foi assistir ao Mezokovesd, equipe de uma pequena cidade de 17.000 habitantes, 100 km ao leste da capital Budapeste. A partida da equipe em Diosyor, 50 km ao norte de Mezokovesd, foi um dos seis jogos que estavam programados para este fim de semana no Campeonato Húngaro.

"O vírus não desapareceu, então precisamos nos manter distantes", afirmou Csaba Gasparics, estudante de 18 anos, com uma máscara com as cores do Diosgyor. "O que nos importa é o jogo, não o coronavírus", afirmou Gabor Lengyel, outro torcedor de 41 anos.

Com a exceção do Ferencvaros, clube mais popular de Budapeste, as outras equipes húngaras movimentam poucos espectadores, com uma média de 3.000 pessoas por jogo na temporada passada. Com a exceção de Belarus, onde os jogos com público nunca foram proibidos, a Hungria é o primeiro país europeu a autorizar a presença de torcedores nos estádios após o surgimento da pandemia do coronavírus.

O próximo país a seguir os mesmos passos será a Polônia, que autorizará a presença de até 25% da capacidade dos estádios a partir de 19 de junho. A Hungria, país de 9,8 milhões de habitantes, teve 3.876 casos de COVID-19 e 526 mortes.