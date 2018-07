Campeonato Inglês tem tabela divulgada; estreia do Tottenham em Wembley será contra o Chelsea

O primeiro jogo do Tottenham como mandante no estádio de Wembley na próxima edição do Campeonato Inglês vai ser contra o atual campeão, Chelsea. O jogo marcado para 19 de agosto, pela segunda rodada do torneio, será o primeiro de uma sequência de confrontos que o atual vice-campeão nacional vai levar para o mais tradicional palco do futebol da Inglaterra.

Wembley costuma sediar decisões e jogos da seleção inglesa e será o lar temporário do Tottenham enquanto seu novo estádio está sendo construído no lugar do White Hart Lane. No ano passado, o clube foi eliminado justamente pelo Chelsea, na semifinal da Copa da Inglaterra, em partida em Wembley. No mesmo gramado, a equipe perdeu duas de três partidas na fase de grupos da Liga dos Campeões do ano passado e não se classificou para as oitavas.

A tabela da próxima edição do Campeonato Inglês foi divulgada nesta quarta-feira, pouco menos de dois meses antes do início do torneio, que começará no dia 12 de agosto, um sábado, seis dias depois de Arsenal e Chelsea se enfrentarem, também em Wembley, na decisão da Supercopa da Inglaterra.

Na primeira rodada do próximo Inglês, o Chelsea recebe o Burnley no Stamford Bridge, antes de uma sequência dura de jogos nas rodadas seguintes. Além da partida contra o Tottenham, o time encara o Leicester fora de casa e, na sequência, recebe o Manchester City, de Pep Guardiola.

Os clássicos de Manchester, entre City e United, estão marcados para os finais de semana de 9 e 10 de dezembro no Old Trafford; e 7 e 8 de abril, no Etihad Stadium.

Estreante na primeira divisão do Campeonato Inglês, o Brighton abre o torneio contra o Manchester City em casa. De volta à elite do futebol inglês pela primeira vez desde 1972, o Huddersfield encara o Crystal Palace em Londres.

Por causa da edição deste ano do Mundial de Atletismo, que acontece entre os dias 4 e 13 de agosto no Estádio Olímpico de Londres, o West Ham terá uma sequência inicial de três jogos sem poder utilizar este grande palco, que o clube passou a adotar como sua casa há pouco tempo, nas primeiras rodadas do Campeonato Inglês.

O primeiro jogo que a equipe faria no Estádio Olímpico da capital nacional está marcado para o dia 19 de agosto, contra o Southampton, mas o próprio West Ham já avisou que a partida deve ser reagendada e poderá até mesmo ser transferida para a casa do adversário, em possível inversão de mando antes do reencontro entre as duas equipes no segundo turno da competição.

Campeonato Inglês 2017/2018

1ª rodada - 12/08/2017

Arsenal X Leicester - Emirates Stadium

Brighton X Manhester City - Amex Stadium

Chelsa X Burnley - Stamford Bridge

Crystal Palace X Huddersfield - Selhurst Park

Everton X Stoke - Goodison Park

Manchester United X West Ham - Old Trafford

Newcastle X Tottenham - St. James' Park

Southampton X Swansea - St. Mary's Stadium

Watford X Liverpool - Vicarage Road

West Brom X Bournemouth - The Hawthorns