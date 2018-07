Inglês terá duelo entre Manchester City e Chelsea na 2ª rodada

O Chelsea, que vai jogar em casa no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto, goleou o Swansea por 5 a 0 no último encontro em janeiro. Já na segunda rodada a equipe dirigida por José Mourinho vai visitar o Manchester City, em um duelo com o atual vice-campeão nacional. O City, por sua vez, iniciará a sua campanha diante do West Bromwich Albion, fora de casa.

O Manchester United, que busca o seu primeiro título desde 2013, após a saída de Alex Ferguson, tem um início relativamente tranquilo no Campeonato Inglês, encarando Tottenham, Aston Villa, Newcastle e Swansea, até o seu primeiro clássico, diante do Liverpool, no Old Trafford, em 12 de setembro.

O Liverpool terá uma chance imediata de se vingar da derrota por 6 a 1 para o Stoke City, fora de casa, na rodada final do último Campeonato Inglês, após a tabela indicar um novo confronto entre as equipes logo na primeira rodada. O primeiro jogo de Slaven Bilic no comando do West Ham será como visitante e diante do Arsenal, que terminou o último Campeonato Inglês em terceiro lugar. Já Steve McClaren estreará à frente do Newcastle contra o Southampton.

Em seu primeiro jogo na elite do futebol inglês, o Bournemouth vai encarar o Aston Villa. O Watford, que também conseguiu o acesso na última temporada, vai visitar o Everton, enquanto o Norwich receberá o Crystal Palace. Confira quando serão disputados os principais clássicos do Campeonato Inglês:

Chelsea x Arsenal: 19 de setembro (Stamford Bridge) e 23 de janeiro (Emirates Stadium).

Chelsea x Manchester United: 28 de dezembro (Old Trafford) e 6 de fevereiro (Stamford Bridge).

Chelsea x Manchester City: 15 de agosto (Etihad Stadium) e 16 de abril (Stamford Bridge).

Manchester United x Manchester City: 24 de outubro (Old Trafford) e 19 de março (Etihad Stadium).

Manchester United x Liverpool: 12 de setembro (Old Trafford) e 16 de janeiro (Anfield).

Manchester United x Arsenal: 3 de outubro (Emirates Stadium) e 27 de fevereiro (Old Trafford).

Arsenal x Tottenham: 7 de novembro (Emirates Stadium) e 5 de março (White Hart Lane).