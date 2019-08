Campeonato Inglês usa o VAR pela primeira vez e cancela gol de Gabriel Jesus

Demorou, mas o Campeonato Inglês finalmente começou a utilizar o VAR (árbitro de vídeo) em seus compromissos oficiais. Dentre as grandes ligas europeias, foi a última a adotar o sistema. A partida de estreia da tecnologia foi entre Manchester City e West Ham, e o duelo também foi o primeiro a colocá-la em prática, com direito até ao primeiro gol anulado, marcado então pelo brasileiro Gabriel Jesus.

Apesar de cancelar corretamente o gol do atacante da seleção brasileira por impedimento de Raheem Sterling ao distribuir a assistência, os atuais bicampeões ingleses não tiveram problemas em vencer a partida por 5 a 0, com direito a hat-trick do jamaicano naturalizado inglês. Diferentemente do que acontece no Brasil, o VAR foi utilizado de maneira bem mais rápida do que o costume, o que não atrasou pouco o recomeço do jogo.

Além disso, foram disponibilizadas para a transmissão as imagens da tecnologia em uso pelo árbitros responsáveis. Os espectadores puderam acompanhar, em tempo real, o momento em que os lances foram analisados e linhas foram traçadas para determinar se jogadores estavam em posição de impedimento, como no momento do gol corretamente anulado. Outro recurso interessante foi o uso do telão, como na Copa do Mundo da Rússia, onde os torcedores presentes no estádio puderam acompanhar as decisões de maneira mais rápida.

O árbitro de vídeo foi utilizado outras vezes no decorrer da partida, como quando validou o segundo gol marcado por Sterling na partida. Mais tarde, perto do apito final, o VAR foi novamente acionado quando o argentino Sergio Aguero perdeu um pênalti para o Manchester City. O recurso foi requisitado e apontou uma invasão na área no momento da cobrança. O atacante teve uma nova chance para converter a penalidade e não desperdiçou.

O técnico do City, Pep Guardiola, declarou no fim da partida que as decisões do VAR foram um lembrete da necessidade da equipe de manter a calma no que ainda são situações incomuns. "Você tem que estar forte psicologicamente quando o VAR não está do seu lado", declarou.

"Você pensa que com 3 a 0 o jogo está praticamente liquidado, mas com 2 a 0, o jogo está completamente diferente. Você tem que ficar calmo e ser forte, isso vai mudar a dinâmica não apenas para o time, mas também para os torcedores", completou o treinador.