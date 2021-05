Campeonato Inglês vai ter dez mil torcedores por jogo nas duas últimas rodadas

Com o título praticamente definido para o Manchester City, a Premier League, que organiza o Campeonato Inglês, revelou, nesta quarta-feira, que o público vai retornar aos jogos nas duas últimas rodadas da competição, seguindo as restrições do governo britânico no combate à covid-19.

A intenção dos dirigentes britânicos é que até dez mil torcedores possam ir aos estádios a partir do dia 17. O anúncio oficial deverá ser feito uma semana antes. A Premier League alterou as datas da última rodada e levou os jogos de 15 e 16 de maio para dias 18 e 19 para que todos os jogos possam receber torcedores.

Após consultar os clubes, a liga decidiu que apenas torcedores locais poderão assistir aos jogos por causa de questões de logística. "Isso marcará um passo fundamental para termos os estádios lotados, incluindo

para os fãs visitantes, antes do início da temporada 2021/22", apontou a Premier League em um comunicado.

Após 34 jogos disputados, o Manchester City soma 80 pontos, 13 à frente do Manchester United, que ainda tem cinco jogos pela frente na competição. Independentemente do que possa fazer o United no restante do campeonato, o City poderá ser declarado campeão no sábado, caso vença o Chelsea, no Etihad Stadium, em Manchester.

Na segunda-feira, a Uefa anunciou a autorização de 9,5 mil torcedores (25% da capacidade) na final da Liga Europa, dia 26, no Estádio Gdansk, na Polônia. A liberação foi possível após aprovação do governo polonês. Já a final da Copa da Itália, dia 19, entre Atalanta x Juventus, vai poder ser vista por 4,7 mil fãs, em Reggio Emília, norte do país.