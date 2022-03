Campeonato Inglês voltará a ter 5 substituições por jogo na próxima temporada

A Premier League, organizadora do Campeonato Inglês, anunciou uma série de medidas nesta quinta-feira, com destaque para o aumento definitivo no número de substituições permitidas por jogo a partir da próxima temporada. Os clubes votaram a favor de reintroduzir cinco substituições por partida da temporada 2022/2023 em diante.

Cada time poderá paralisar o jogo três vezes para fazer as mudanças na escalação, sem contar as trocas permitidas no intervalo. Além disso, cada equipe do Campeonato Inglês poderá contar com até nove jogadores em seu banco de reservas.

A mudança no regulamento relacionada às substituições foi inspirada pela medida aplicada durante a pandemia da covid-19, que passou a permitir cinco alterações em vez de três visando diminuir o desgaste dos atletas diante de um calendário mais apertado. A alteração aconteceu quando a liga inglesa foi reiniciada após uma paralisação que durou três meses.

A International Football Association Board (IFAB), que regulamenta as regras do esporte, chegou a recomendar que a mudança fosse permanente, mas o Campeonato Inglês foi o único entre as principais ligas europeias a não seguir a sugestão na atual temporada. Diversos treinadores criticaram a decisão, alegando cansaço excessivo em seus atletas, mas as votações feitas anteriormente não atingiram o número mínimo para que as cinco alterações permanecessem.

Qualquer mudança no regulamento da Premier League requer ao menos 14 de 20 votos para que seja aprovada e o voto de todos os clubes possui o mesmo peso. O argumento contrário utilizado na época foi que os clubes mais ricos seriam favorecidos pelo aumento no número de substituições, por terem elencos mais encorpados.

MAIS MUDANÇAS

Outra novidade anunciada pela Premier League nesta quinta foi a data de duração da próxima janela de transferências da liga, que será entre os dias 10 de junho e 1º de setembro, seguindo a linha das demais ligas da Europa.

As medidas sanitárias de proteção à covid-19 também receberam atualizações da liga inglesa. A partir de 4 de abril, as testagens de jogadores e comissão técnica deixarão de acontecer duas vezes a cada semana. Somente aqueles que estiverem sintomáticos deverão fazer o teste. Haverá também a remoção da exigência de apresentação dos passaportes sanitários para acessar os centros de treinamentos e as áreas de jogo que estavam restritas anteriormente.

"O bem-estar dos atletas e funcionários continua sendo uma prioridade e a Premier League continuará monitorando a situação da covid-19 no cenário nacional para adaptar os protocolos necessários da liga, alinhados com as últimas orientações dos médicos especialistas e autoridades em saúde pública", informou a organização.

A temporada 2022/23 do Campeonato Inglês está marcada para começar no dia 6 de agosto. Haverá uma paralisação na metade do torneio para a disputa da Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro deste ano. A 38ª e última rodada está prevista para o dia 28 de maio de 2023.