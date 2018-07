Campeonato Italiano 2015/16 terá tecnologia da linha do gol

O Campeonato Italiano também contará com a tecnologia da linha do gol a partir da próxima temporada. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira pelo presidente da liga italiana. Maurizio Beretta revelou que a medida foi aprovada por unanimidade.

Beretta afirmou que o tipo de tecnologia a ser utilizada nos estádios italianos ainda não foi definido. Três modelos estão sendo avaliados. Um deles é o mesmo adotado pelo Campeonato Inglês. Outro foi usado na Copa do Mundo do Brasil e a terceira opção é uma "tecnologia inovadora", de acordo com o dirigente.

Assim que o modelo for escolhido, ele será testado na final da Copa da Itália, no dia 7 de junho, ou na Supercopa italiana, em agosto. Além da Itália, a Alemanha passará a contar com a tecnologia do gol a partir da próxima temporada.

Outras tecnologias poderão vir a ser testadas no futebol italiano nas próximas temporadas. Presidente da Federação Italiana de Futebol, Carlo Tavecchio já se mostrou favorável ao uso do replay durante os jogos para tirar dúvidas na arbitragem após lances polêmicos. O dirigente já ofereceu o Campeonato Italiano como campo de testes para a Fifa experimentar o replay antes de adotar em competições internacionais.