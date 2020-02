Campeonato italiano terá cinco jogos sem torcida por causa do coronavírus

A partida entre Juventus e Inter de Milão e outros quatro jogos do Campeonato Italiano serão disputados neste final de semana sem torcida, diante da epidemia do novo coronavírus que atinge o país. Todos os jogos de portões fechados acontecerão em regiões do norte, a mais afetada pela epidemia.

Juventus e Inter brigam ponto a ponto com a Lazio pelo título do Campeonato Italiano 2019/20, o mais imprevisível dos últimos anos: a Juve lidera com 60 pontos, um a mais que a equipe de Milão e seis à frente da capital. A Inter, no entanto, tem uma partida a menos e pode igualar a pontuação da equipe de CR7 e Cia. caso ganhe no domingo e vença sua partida adiada contra a Sampdoria.

Além de Juventus x Inter, não terão torcida as partidas Udinese x Fiorentina, Milan x Gênova, Parma x SPAL e Sassuolo x Brescia. Segundo o último boletim divulgado até a publicação desta matéria, 650 pessoas tem o coronavírus na Itália, o país mais afetado na Europa, com 17 mortos.

O Campeonato Italiano já adiou quatro partidas no final de semana passado devido ao novo coronavírus: Atalanta x Sassuolo, Hellas Verona x Cagliari, Inter de Milão x Sampdoria e Torino x Parma.

Primeiro caso no futebol

Um jogador da Pianese, que disputa a Série C, foi diagnosticado com a doença. O atleta, que não teve o nome revelado, mora na pequena cidade de Abbadia San Salvatore, na região da Toscana. Ele teria contraído o vírus em uma viagem para visitar os pais que moram na Emilia-Romagna./Com informações de Reuters e Ansa