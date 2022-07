Campeonato Italiano terá sua primeira mulher árbitra na próxima temporada

O Campeonato Italiano contará na próxima temporada com sua primeira mulher árbitra, depois que Maria Sole Ferrieri Caputi foi promovida para atuar na primeira divisão do país. Caputi, de 32 anos, apitou jogos da Serie C (terceira divisão) na última temporada, além de uma partida da Copa da Itália entre Cagliari e Cittadella.

A Associação Italiana de Árbitros (AIA) a nomeou oficialmente em sua comissão nacional, o que a torna apta a arbitrar jogos da Serie A. "É um sonho que se tornou realidade, um momento histórico, Maria Sole foi promovida porque merece", afirmou o presidente da AIA, Alfredo Trentalange.

Caputi é uma dos cinco árbitros promovidos para a Serie A, enquanto outra mulher, Tiziana Trasciatti, está entre os nomes disponíveis para ser assistente.

A presença de mulheres no quadro de arbitragem em jogos do futebol masculino está cada vez mais comum. Três mulheres foram selecionadas para atuar como árbitras principais na Copa do Mundo de 2022.