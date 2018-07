Campeonato Mineiro começa com expectativa sobre os novos elencos

O Campeonato Mineiro tem início neste domingo com a expectativa das torcidas sobre os times que atuarão na temporada 2015. Os três times de Belo Horizonte, Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG, entrarão em campo com diversas novidades e ainda precisam ganhar a confiança dos torcedores com as mudanças.

As maiores alterações ocorrem na Raposa. Pelo menos dez atletas que participaram da conquista do bicampeonato brasileiro no ano passado deixaram a equipe. Além de desfalques como os de Éverton Ribeiro, Ricardo Goulart e Lucas Silva, o técnico cruzeirense, Marcelo Oliveira, ainda perdeu o zagueiro Dedé, que está fora de ação nos próximos meses por causa de uma cirurgia no joelho.

O time celeste foi reforçado com oito atletas – os laterais Fabiano, Mena e Paraná, o volante Felipe Seymour, o meia De Arrascaeta e os atacantes Joel, Riascos e Leandro Damião –, mas ainda não está formado, pois as vagas de Éverton Ribeiro e Lucas Silva ainda não foram preenchidas. As experiências feitas por Oliveira até o momento mostraram apenas falta de entrosamento do time. “O natural, ideal é que a gente tivesse trabalho só de recondicionar os jogadores, que já sabiam o que fazer em campo. (Mas) temos que montar um novo time. Não sou de lamentar muito. Esse é o trabalho do técnico”, disse Marcelo Oliveira, para quem é preciso “valorizar quem vai jogar”.

A situação no Galo é bem diferente. O Atlético perdeu o ídolo Diego Tardelli, vendido para o chinês Shandong Luneng, mas a direção alvinegra conseguiu manter praticamente toda a base do grupo que venceu a Copa do Brasil ano passado. Além disso, o time contratou o argentino Lucas Pratto, que já mostrou bom relacionamento com Dátolo no ataque atleticano. E ainda há rumores de que o Galo estaria interessado no meia Cárdenas.

“É bom jogador, mas tem um procurador ótimo. Põe ele em evidencia de uma maneira que está superando até nossas expectativas. Então, não é uma situação que vai ser definida agora”, declarou o técnico alvinegro, Levir Culpi, em referência ao meia, em evento de lançamento de seu livro em São Paulo. O treinador ressaltou ainda que o time tem uma “base sólida” e que “não adianta pensar só em reforço”.

Já o Coelho será o que vai se apresentar mais renovado de todos. Do elenco de 2014, nada menos que 17 jogadores deixaram o time até o momento e o técnico Givanildo Oliveira optou por promover diversos jogadores da base. Além disso, a direção alviverde fez cinco contratações e, apesar de Anderson Conceição, Wesley Matos, Alison, Diego Lorenzi e Felipe já treinarem com o time há alguns dias, foram oficialmente apresentados como reforços no fim da semana, fechando o grupo para o campeonato estadual. Os três farão suas estreias no Mineiro às 17h deste domingo. O Atlético recebe o Tupi no estádio Independência, em Belo Horizonte; o Cruzeiro enfrentará o Democratas, no Mammoud Abbas, em Governador Valadares; e o América encara o Guarani no estádio Farião, em Divinópolis