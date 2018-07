Campeonato Mineiro muda formato e terá quartas de final em 2018

O conselho técnico realizado na sede da Federação Mineira de Futebol (FMF) nesta segunda-feira definiu o formato do Campeonato Estadual em 2018. E com mudanças. A principal delas será a classificação de oito equipes à segunda fase, e não mais quatro, adicionando assim a fase de quartas de final à disputa.

A votação entre representantes dos 12 participantes da primeira divisão mineira definiu a mudança. A fase de quartas de final será disputada em jogo único, com mando da equipe de melhor campanha. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será em cobranças de pênaltis.

A alteração foi rapidamente criticada pelo Atlético-MG, que divulgou comunicado atacando o novo formato. "A fórmula de disputa do Campeonato Mineiro vinha sendo aplicada há anos, com sucesso, e elogiada por especialistas de todo o Brasil. Dessa maneira, entendemos que a decisão de modificá-la representou inegável retrocesso", declarou o diretor de futebol Domênico Bhering.

A reclamação atleticana leva em conta uma possível perda de atratividade do primeiro turno do Mineiro, já que oito das 12 equipes na disputa se classificarão à segunda fase, enquanto os times menores comemoraram a alteração pela maior possibilidade de se classificarem.

A FMF explicou ainda que o Mineiro de 2018 terá 16 datas, duas a menos do que este ano, em função da Copa do Mundo na Rússia, que encurtou o calendário do futebol brasileiro. A competição começa no dia 17 de janeiro e termina em 8 de abril, com a participação de: Atlético-MG, Cruzeiro, América-MG, Boa, Caldense, Democrata, Patrocinense, Tombense, Tupi, Uberlândia, URT e Villa Nova.