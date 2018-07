Campeonato Nordestão pode realizar primeiros jogos do estádio no Ceará

FORTALEZA - O governador do Ceará aproveitou a manhã de sol deste domingo em Fortaleza para convidar a população para a apresentação da primeira arena da Copa 2014 a ser entregue. A festa que o governador fez questão de entregar convites aos banhistas que desciam a Avenida Santos Dumont para a Praia do Futuro, em Fortaleza é da Arena Castelão marcada para o próximo domingo. O governador durante mais de uma hora distribuiu mais de 100 convites e estima um público de 20 mil pessoas para a festa que terá a presença da presidenta Dilma Roussef. O convite traz a seguinte mensagem: "o mais novo orgulho do Ceará: Arena Castelão".

Em entrevista ao Estado, no meio da panfletagem de distribuição dos convites, Cid Gomes revelou a programação da apresentação e os eventos primeiros da Arena para 2013, além da Copa das Confederações.

ESTADO - Qual a programação da apresentação da primeira arena da Copa 2014 a ser a entregue, a Arena Castelão, no próximo domingo (16)?

CID GOMES - A programação é muito simples. Vamos apresentar o estádio Castelão ao público cearense com a presença ilustre da nossa presidenta Dilma e com também o show do Fagner. São eventos que acontecerão na praça do entorno do Castelão e na sequência a gente vai abrir o estádio para visitação. Então a partir das 17 horas se abrem os portões do novo Castelão e as pessoas vão participar de uma solenidade e depois uma visita guiada no interior do Estádio.

ESTADO - Estão previstos mais eventos para janeiro de 2013 para a Arena Castelão?

CID GOMES - A inauguração, eu não estou nem chamando de inauguração, estou chamando de apresentação do estádio. Porque a grama está plantada, mas ela vai demandar um certo tempo para ter maturidade, para que a gente possa fazer o primeiro corte, segundo corte e somente depois dai fazer os primeiros jogos oficiais. Eu estou tentando em janeiro fazer a inauguração do campo. Os primeiros jogos no estádio. Estamos junto com o secretário da Copa, Ferruccio Feitosa e junto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o que a gente consegue. Seleção brasileira é pouco provável, porque ela só retoma suas atividades em fevereiro de 2013. Mas vamos vê se a gente faz com os nossos times daqui. Tem o Campeonato Nordestão. Vamos vê se a gente consegue organizar uma boa programação com a presença de Ceará e Fortaleza.

ESTADO - E os shows internacionais para a Arena Castelão?

CID GOMES - A Arena Castelão vai servir para jogos de futebol e vai servir também para grandes espetáculos . A estádio vai ser administrado por um consórcio. Essa apresentação na verdade é bancada por eles. Nós não temos nenhum custo com isso. Eles é quem administram o estádio e vão certamente fazer grandes eventos. Eu tenho estimulado e é natural que a gente faça isso para que maiores eventos internacionais possam de fazer presentes aqui. Tanto para atender o público que está cada vez mais exigente do Ceará, como para fazer também de Fortaleza e do nosso Estado, um centro de atração regional. Muita gente de outros estados, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas pode vir aqui para assistir e participar desses grandes eventos. Isso é mais demanda no turismo, é mais vaga no hotel ocupando, é mais venda no restaurante. Enfim, incrementa a cadeia turística do nosso Estado.