SÃO PAULO - O Campeonato Paulista de 2011 voltará a ter a disputa das quartas de final. Em reunião na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) na tarde desta terça-feira, os representantes dos 20 clubes participantes definiram as novidades para o campeonato da próxima temporada.

Veja também:

Para Leco, São Paulo nunca menosprezou o Paulistão

PAULISTÃO 2011 - Calendário

Após a disputa de um turno único, os oito melhores clubes disputarão as quartas de final, em apenas uma partida - antes, apenas os quatro primeiros se classificavam. As semifinais também terão apenas um confronto. Só as finais contarão com dois jogos.

"É uma fórmula que trará mais emoção", afirma o presidente da FPF, Marco Polo Del Nero. "A única vantagem das quartas será a de jogar em casa. O empate leva para os pênaltis. Portanto, os clubes terão de jogar para ganhar. Isso deixará o jogo mais atrativo."

Apesar de adotar outra fórmula, o Torneio do Interior continuará mantido. Os clubes que forem derrotados nas quartas de final disputarão título. "Vamos manter o torneio que movimenta o interior", afirma Del Nero. "É uma fórmula que agrada todos os clubes."

A abertura do Paulistão será entre Linense, campeão da Série A-2, e Santos, atual campeão da A-1, em Lins, dia 16 de janeiro (domingo). No mesmo dia, o Corinthians duelará contra a Portuguesa, no primeiro clássico. O São Paulo estreia fora, diante do Mogi Mirim. E o Palmeiras recebe o Botafogo.

"Acredito que será um grande campeonato", afirma Carlos Augusto de Barros e Silva, vice-presidente do São Paulo, um dos últimos dirigentes a chegar à reunião. "O São Paulo entrará forte para ganhar todos os títulos em 2011. Vemos o Paulistão como um torneio interessante."

Além da Linense, subiram pela a elite do Paulistão o São Bernardo, o Americana (ex-Guaratinguetá) e o Noroeste.

Arbitragem. Outra novidade do Paulistão será a utilização de mais dois auxiliares atrás do gol para ajudar o árbitro, na tentativa de diminuir os erros, principalmente nos lances de bola cruzada na área. "É uma experiência que a Fifa está fazendo e nós vamos utilizá-la no Paulistão", afirma Del Nero.

Os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista 2011 são:

Linense x Santos

Mogi Mirim x São Paulo

Corinthians x Portuguesa

Palmeiras x Botafogo

Noroeste x Santo André

Americana x Bragantino

São Bernardo x Grêmio Prudente

Mirassol x Ponte Preta

Paulista x Ituano

Oeste x São Caetano

Atualizado às 20h10 para acréscimo de informação