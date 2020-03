Campeonato Paulista é suspenso por tempo indeterminado em razão do coronavírus

O Campeonato Paulista está interrompido por tempo indeterminado a partir desta terça-feira por causa da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada em reunião entre a Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes. O clássico entre Guarani x Ponte Preta, nesta segunda-feira, às 20h, no Brinco de Ouro, será o último jogo disputado antes da pausa.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Na última sexta-feira, a FPF já havia fechado os portões dos estádios na capital para evitar aglomeração de pessoas. Os jogos São Paulo x Santos e Corinthians x Ituano foram disputados sem a presença de torcedores. A partida desta segunda-feira em Campinas também não terá público.

Faltam duas rodadas para o fim da fase de grupos do Paulistão. Na classificação atual, o Santo André tem a melhor campanha, com 19 pontos. Santos, São Paulo e Bragantino lideram seus respectivos grupos. O Palmeiras tem 19 pontos, mas está em segundo lugar porque tem uma vitória a menos do que o Santo André. A próxima rodada, a penúltima do Estadual, seria disputada entre sexta e segunda-feira. Com destaque para a partida entre Corinthians e Palmeiras, o último clássico desta fase de grupos do Paulistão.

No domingo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a suspensão de todas as competições sob sua organização, como Copa do Brasil, torneios femininos e de base. Em relação aos campeonatos regionais, CBF afirmou que respeita a autonomia das federações estaduais e que, portanto, cada uma delas é livre para decidir o que fazer com seus torneios. Em Sergipe, por exemplo, a decisão é manter as partidas, incluisve com portões abertos. A determinação pode ser revista.

Ainda na última sexta-feira, o Ministério da Saúde recomendou a suspensão ou cancelamento ou portões fechados para todos os eventos esportivos no País. Além de São Paulo, os estádios não receberam público no fim de semana no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Distrito Federal.

Diversos eventos esportivos pelo mundo vêm sendo adiados ou cancelados. Na Europa, tudo parou. A Conmebol anunciou na última quinta-feira que a Copa Libertadores da América está suspensa. As duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 também foram adiadas.