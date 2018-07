Campeonato Paulista Sub-20 terá transmissão no Facebook

A Federação Paulista de Futebol fechou uma parceria com o Facebook para fazer a transmissão exclusiva de, pelo menos, 30 jogos do Campeonato paulista Sub-20 através de Lives, ferramenta de vídeo ao vivo da rede social. A novidade tem estreia marcada para próximo sábado, 10, no confronto entre Corinthians x São José dos Campos, na Fazendinha, às 15h. As partidas poderão ser acompanhadas na página oficial da FPF no Facebook: fb.com/futebolpaulista.

"A FPF TV já vem transmitindo jogos com excelência, sendo o principal broadcaster on-line do Brasil de jogos de futebol. Agora, ao lado de um parceiro como o Facebook, seremos protagonistas em um novo modelo de transmissão que se desenha para os próximos anos", aponta o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

Responsável pela geração e transmissão das imagens, a FPF fez uma espécie de consultoria com o Facebook para aprimorar o conteúdo que será exibido. "Houve uma troca de experiências para saber qual o melhor formato para transmitir, a melhor linguagem. Tudo para entregar ao usuário o conteúdo mais interessante possível", explica o diretor de comunicação da entidade que comanda o futebol no Estado de São Paulo, Bernardo Itri.

"Especialmente quando se fala em um torneio Sub-20 que, por falar de novos talentos, é um conteúdo voltado para um público mais jovem. Nossa intenção é fomentar a categoria de base dos clubes porque é ali onde vão surgir os novos Gabriel Jesus, Neymar ou Malcom", completa Itri.

A ideia do projeto é juntar a experiência da empresa norte-americana com o conhecimento adquirido pela própria Federação, que na FPF TV vem transmitindo jogos online usando a plataforma europeia MyCujoo, desde maio de 2016. Neste período foi feita a cobertura de 12 competições diferentes, dentre elas Paulistão A-3 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nestas 226 partidas exibidas até o momento, o canal teve um total de 6,2 milhões de visualizações.

Além da contratação de narradores e comentaristas para os jogos, a Federação Paulista de Futebol também fechou o contrato com uma empresa para garantir a qualidade no sinal da internet e, por consequência, a estabilidade da conexão das partidas em todos os estádios.

Modelo em evolução

MLB (liga de beisebol), Campeonato Mexicano e WSL (mundial de surfe) são algumas competições que também já fecharam parceria com o Facebook para terem eventos transmitidos ao vivo.

Ligas brasileiras importantes também vão para o mesmo caminho para melhorarem sua exposição em streaming, transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo. Superliga de Vôlei, Novo Basquete Brasil (NBB), Liga de Basquete Feminino (LBF) e as confederações de atletismo e natação também apostam no aumento das transmissões online numa época em que o espaço para as modalidades olímpicas na TV está em queda.