Campeonato Sul-Coreano volta com caixas de som com gritos de torcida e faixas de apoio

Após cerca de dois meses suspenso em razão do novo coronavírus, o futebol sul-coreano foi retomado, nesta sexta-feira (08). A Jeonbuk venceu o Suwon por 1 a 0, num estádio completamente vazio. Cerca de 42.000 lugares vagos preenchiam o horizonte dos televisores, que transmitiam o ponta pé inicial da K-League 1. Mas, se dentro do Jeonju World Cup Stadium poucas pessoas acompanhavam a partida, boa parte dos amantes do futebol, ao redor do mundo, compensaram essa escassez.

Isso porque, nenhuma outra liga, desse calibre, está acontecendo, o que fez com que o interesse pelo Campeonato Sul-Coreano disparasse nos últimos dias e, até mesmo, nas últimas horas. A emissora britânica BBC foi uma das últimas a comprar os direitos de transmissão do torneio nacional da Coréia do Sul.

Para espantar o silêncio das arquibancadas, numa tentativa de dar outra atmosfera ao jogo, a Jeonbuk instalou caixas de som ao pé do gramado, que emitiam canções de seus adeptos. Nos assentos, placas com mensagens de incentivo dos torcedores, também tentavam quebrar a sensação de vazio

Segundo a K-League, outros 35 países adquiriram os direitos para transmitir a temporada. A partida também pode ser acompanhada no Youtube e no Twitter oficial da liga, o que rendeu uma explosão de audiência. Para se ter ideia, a palavra Jeonbuk estava nos “Assuntos do Momento” no Twitter do Brasil.

Por conta do atraso para o seu início, previamente marcado para o dia 29 de fevereiro, o torneio sul-coreano terá 27 rodadas, ao invés das tradicionais 38, e segue diretrizes estritas de precaução ao novo coronavírus (covid-19). Antes de entrarem no estádio, por exemplo, os jogadores tiveram suas temperaturas aferidas e todo o banco de reservas estava usando máscaras. Confira, a seguir, os jogos que completa a primeira rodada do Campeonato Sul-Coreano.

Jogos da rodada e horários (de Brasília)

Sábado

2h Ulsan Hyundai x Sangju Sangmu

4h30 Incheon United x Daegu

7h Gwangju x Seongnaw Ilhwa

Domingo