Campeonato ucraniano de futebol será retomado no próximo fim de semana

A liga ucraniana de futebol será retomada no próximo final de semana, de acordo com as medidas graduais de confinamento decretadas pelo governo do país, anunciaram as autoridades do futebol nesta terça-feira. A Federação Ucraniana de Futebol anunciou em comunicado que os jogos, suspensos desde meados de março devido à pandemia do novo coronavírus, serão retomados no dia 30 de maio.

Faltam nove rodadas para o final do campeonato. A federação ucraniana informou que não poderá haver mais de 200 pessoas nos estádios em cada partida, portanto as arquibancadas não terão a presença de torcedores. Estarão presentes apenas participantes das equipes e imprensa.

Além disso, todos os jogadores e árbitros terão que medir a temperatura antes dos jogos. Quem apresentar quadro febril ou temperaturas mais elevadas, será afastado do jogo e já entrará em quarentena. A Ucrânia tem pouco mais de 21 mil casos e 650 mortos pela covid-19.

O Campeonato Ucraniano foi paralisado na 23ª rodada. O Shakhtar Donetsk liderava com 59 pontos, seguido pelo Zorya (46), Dinamo de Kiev (46), Desna (43) e Oleksandriya (40), completando os cinco primeiros lugares.

Confira a data e horários (de Brasília) da próxima rodada

Sábado

8h Kolos Kovalivka x Desna

11h Oleksandriya x Zorya

11h Dnipro x Olimpik Donetsk

Domingo