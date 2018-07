Campinense derrota o Salgueiro e encaminha classificação na Copa do Nordeste

Com o resultado, o time paraibano pode até perder por um gol de diferença na partida de volta que garante a classificação. Os pernambucanos precisam, no mínimo, de uma vitória por dois gols de diferença, desde que marquem ao menos três gols. Se vencer por 2 a 0, o Salgueiro leva a decisão para os pênaltis.

As outras três partidas da rodada, disputadas na última quarta-feira, terminaram em vitórias por 2 a 1. O CRB bateu o Sport no estádio Rei Pelé, em Maceió; o Bahia venceu o Fortaleza, mesmo jogando na Arena Castelão, em Fortaleza; e o Santa Cruz fez valer o mando de campo no estádio do Arruda, no Recife, contra o Ceará.

Os jogos de volta acontecem neste final de semana, com o confronto entre Sport e CRB no sábado, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, e as outras três partidas no domingo.

Confira as quartas de final da Copa do Nordeste:

IDA

Quarta-feira

CRB 1 x 1 Sport

Fortaleza 1 x 2 Bahia

Santa Cruz 1 x 1 Ceará

Quinta-feira

Salgueiro 0 x 2 Campinense

VOLTA

Sábado

18 horas

Sport x CRB

Domingo

16 horas

Ceará x Santa Cruz

Bahia x Fortaleza

19 horas

Campinense x Salgueiro