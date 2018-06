Campinense elimina Brasiliense e define últimos confrontos das quartas da Série D

Os últimos dois confrontos das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional - foram definidos nesta segunda-feira. O Campinense-PB venceu o Brasiliense-DF por 1 a 0 no tempo normal e carimbou a classificação ao levar a melhor nas cobranças de pênalti: 4 a 3. O duelo foi realizado no estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Na partida de ida, o time candango havia vencido pelo mesmo placar.

O gol da vitória saiu somente aos 43 minutos do segundo tempo, marcado por Denilson. Com a classificação, o Campinense assegurou a terceira melhor campanha entre os classificados e decidirá em casa contra o Ferroviário-CE. Em quarto, o Manaus-AM também conheceu o seu adversário. Será o Imperatriz-MA, que ficou com a quinta melhor campanha.

Dois jogos já tiveram os seus horários definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Time com a melhor campanha, o São José-RS enfrenta o Linense-SP, oitavo colocado entre os classificados, no próximo domingo, às 19 horas, em Lins (SP). O Caxias-RS, segundo, pega o Treze-PB no mesmo dia, às 16 horas, em Campina Grande. A volta será no dia 8 de julho.

Assim como na fase anterior, nesta etapa do torneio não há o gol fora de casa como critério de desempate. O saldo de gols é o único fator decisivo para a definição do classificado em caso de igualdade de pontos ganhos ao final dos dois jogos. Caso o empate permaneça, a vaga será decidida nas penalidades. Os semifinalistas já vão garantir o acesso à Série C em 2019.

Confira os confrontos das quartas de final:

São José-RS x Linense-SP

Caxias-RS x Treze-PB

Campinense-PB x Ferroviário-CE

Manaus-AM x Imperatriz-MA