Campinense volta a vencer ASA e leva Copa do Nordeste

CAMPINA GRANDE - O Campinense comemorou neste domingo o título mais importante dos seus 97 anos de história. Diante de um Estádio Amigão, em Campina Grande, com grande público, o clube paraibano voltou a vencer o ASA, dessa vez por 2 a 0, e conquistou a Copa do Nordeste. Jeferson Maranhense e Ricardo Maranhão marcaram os gols e foram os heróis do título.

Como já havia vencido a primeira partida da decisão, em Arapiraca, por 2 a 1, o Campinense entrou em campo como grande favorito neste domingo. A equipe, no entanto, não era apontada como candidata ao título no início da competição, que contou com clubes da primeira divisão - Bahia, Náutico e Vitória - e equipes mais tradicionais, como Sport, Santa Cruz, Ceará, Fortaleza, entre outros.

Depois de um primeiro tempo muito brigado, o Campinense abriu o placar logo no primeiro minuto da etapa final. Zé Paulo arrancou com velocidade para o ataque e tocou para Jeferson Maranhense marcar. O ASA se lançou para frente para tentar a recuperação, mas acabou sofrendo o golpe final aos 34 minutos, com Ricardo Maranhão.