Campinense x Botafogo: onde assistir ao vivo a partida pela Copa do Brasil

Em situações distintas nos campeonatos estaduais, Campinense e Botafogo iniciam a disputa pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília e 20h30 hora local). O confronto acontecerá no estádio Ermani Sátyro, o Amigão, em Campina Grande, na Paraíba e é válido pela primeira fase da competição.

Onde assistir Campinense x Botafogo?

A partida será transmitida pela SporTV 2 e terá também ao vivo em tempo real do Estado. Pelo regulamento da Copa do Brasil, a primeira fase da competição é disputada em jogo único em que avança de fase o vencedor da partida e o visitante tem a vantagem de jogar pelo empate.

O Botafogo chega para a partida sem muito ritmo de jogo e também ainda em busca de reconquistar a confiança da torcida. Único dos grandes que não conseguiu a classificação para a semifinal da Taça Guanabara, no Campeonato Carioca, a equipe comandada por Zé Ricardo vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, mas o resultado não chegou a convencer seus torcedores.

No outro lado, o Campinense lidera o Grupo B do Campeonato Paraibano e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Treze. O vencedor do confronto entre paraibanos e cariocas vão encarar na próxima fase o vencedor de Ypiranga-AP x Cuiabá, que jogam na mesma hora.