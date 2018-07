Campo alagado adia clássico de Hamburgo pelo Alemão BERLIM - As fortes chuvas que caem em Hamburgo desde a última sexta-feira provocaram o adiamento do clássico da cidade entre Hamburgo e St. Pauli, marcado para este domingo, pela 21.ª rodada do Campeonato Alemão. O anúncio oficial por parte da Bundesliga (Federação Alemã de Futebol) foi feito neste sábado após vistoria no gramado da Imtech Arena, casa do Hamburgo, que está alagado em várias partes e não terá condições de recuperação até o horário do jogo.