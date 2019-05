Campo da Granja Comary ganha iluminação antes da Copa América

De tempos em tempos a Granja Comary passa por obras. A maior delas aconteceu há pouco mais de cinco anos, às vésperas da Copa do Mundo do Brasil, quando todo o “hotel” que serve de alojamento para os jogadores foi reformado. Os cartolas também fizeram barulho quando foi inaugurado, em maio do ano passado, o “Centro de Excelência do Futebol Brasileiro”, que abriga equipamentos de preparação física e estrutura médica de última geração.

A reforma mais recente é bem mais prosaica, mas ainda assim deverá ter um impacto positivo para a seleção brasileira: o principal campo de treinamento ganhou refletores, o que permitirá que a comissão técnica possa eventualmente estender os treinos de fim de tarde ou até mesmo programar atividades à noite.

A ausência de refletores nunca foi uma reclamação pública entre os treinadores que passaram pela seleção, mas é inegável que o trabalho poderá ser incrementado com as novas torres de iluminação. Isso porque pelo menos dez atividades neste período de preparação para a Copa América estão marcadas para acontecer a partir das 16h. E, em Teresópolis, a noite começa a cair por volta de 17h30 nesta época do ano.

A CBF também construiu uma estrutura definitiva ao lado do principal campo de treino, onde antes havia uma pequena arquibancada. Além de poder receber convidados, patrocinadores e, eventualmente, o público em geral, o local ganhou uma ampla área coberta para abrigar a imprensa.

No alto, há ainda uma parte de uso restrito que será utilizada pelos analistas de desempenho da seleção, que será ocupada durante os treinamentos. No passado recente, os analistas ficavam posicionados em estruturas provisórias.

Procurada pelo Estado, a CBF não quis informar o valor gasto nas novas instalações.