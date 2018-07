Canadá leva empate no fim, mas avança em 1º no Mundial Feminino Dono da casa, o Canadá fechou a primeira fase do Mundial Feminino de Futebol no primeiro lugar do Grupo A. Nesta segunda-feira, pela terceira rodada, as canadenses levaram um gol aos 42 minutos do segundo tempo e ficaram apenas no empate em 1 a 1 com a Holanda, em Montreal. Lawrence fez para as canadenses e Van de Ven deixou tudo igual.