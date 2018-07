Esporte Interativo anuncia acerto com mais cinco clubes

O canal Esporte Interativo anunciou nesta terça-feira, em evento no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, o acerto com mais cinco clubes para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro entre 2019 e 2024 na TV fechada. São os casos de Criciúma, Fortaleza, Paraná, Ponte Preta e Santa Cruz.

Eles se juntam a Atlético-PR, Bahia, Ceará, Coritiba, Internacional, Joinville, Paysandu, Sampaio Corrêa e Santos, o que totaliza 14 clubes. Entretanto, existe uma polêmica com o Santa Cruz. O clube pernambucano fechou um pré-contrato com a Globo e o Esporte Interativo e a briga deve acabar na Justiça.

O presidente do clube pernambucano, Alírio Moraes, reclama que o acordo selado com o Esporte Interativo não é justo, já que clubes com potencial parecido vão receber muito mais. Os números não são divulgados, mas o Santa Cruz receberia algo em torno de R$ 3 milhões enquanto o Bahia ficará com R$ 40 milhões.

A Globosat já acertou com São Paulo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Sport, Chapecoense, Avaí, Náutico, Vitória, Goiás e Londrina. O Palmeiras ainda não definiu com qual TV fechará. Existe a possibilidade da definição acontecer só no fim do ano, após o término do mandato do presidente Paulo Nobre.

Os presidentes dos clubes que fecharam com o Esporte Interativo comemoraram o fato de ter uma nova opção na transmissão dos jogos. "Não adianta ter os pontos corridos, que prega o equilíbrio e não ter uma divisão equilibrada", disse Marcelo Sant'Ana, do Bahia. "Tendo concorrência, todos vão procurar o melhor para os clubes e o nosso futebol vai crescer", afirmou Vitorio Piffero, mandatário do Internacional.