Canal italiano dá Seedorf como novo técnico do Milan

SÃO PAULO - A Sky Sport 24, da Itália, dá como certa a contratação do holandês Seedorf como novo técnico do Milan no lugar de Massimiliano Allegri. Notícias do canal esportivo dão conta de que o jogador do Botafogo, que mora no Brasil, já tem um pré-contrato assinado com o clube milanês e agora só aguarda a formação de uma comissão técnica para ser oficializado como chefão do time de Kaká e Robinho.

O Milan tenta há semanas alternativas no mercado para o lugar de Allegri. Procurou o português André Villas-Boas, demitido recentemente do Tottenham, da Inglaterra. O jornal britânico The Times chegou a especular que o treinador poderia comandar o Milan em janeiro.

A notícia agora é que a negociação não deu certo e que o clube milanês foi buscar no Brasil, mais precisamente no Rio, em General Severiano, seu novo treinador. Seedorf já havia dito que é sua intenção virar técnico de futebol. De modo que ele abandona a carreira de jogador do Botafogo para assumir a nova função na Itália. Tanto Botafogo quanto o próprio Milan não divulgaram nenhuma informação nesse sentido. Oficialmente, Seedorf continua preso ao clube brasileiro.