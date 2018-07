Canales desfalca o Botafogo e Sassá deve ganhar chance em Juiz de Fora

"Temos algumas variações. O Canales não fará o jogo, teve um problema com a saúde da esposa e viajou as pressas. Não fará o jogo, mas temos outras peças e variações também. Não tem nada certo, conheço bem o adversário e o treinador que vamos enfrentar. O time vocês só vão saber nos minutos que antecedem a partida", disse.

A tendência, porém, é de que Sassá seja escolhido para atuar no setor ofensivo do Botafogo. Recuperado de lesão, ele substituiu Canales durante o duelo com o São Paulo e marcou o gol da vitória por 1 a 0 no último fim de semana. Agora deve ganhar uma chance desde o início no time.

"O Sassá eu conheço bem. Foi meu jogador em 2012, quando treinei o Sub-20 e me deu o primeiro título na função logo na primeira competição que disputei. É legal, né. Estou falando de 2012 e já estamos em 2016. Está vivendo um bom momento e teve uma lesão muito séria, ficou seis meses parado e ainda está buscando aquele equilíbrio. Tenho certeza que o Sassá ainda dará muitas alegrias para a torcida do Botafogo", afirmou.

A outra dúvida na escalação é em relação ao substituto do volante Bruno Silva, suspenso. Jair Ventura vai escolher entre Fernandes e Rodrigo Pimpão, caso opte por uma formação mais ofensiva, como mostrou que pode fazê-lo, aproveitando a condição de mandante do Botafogo.

"Temos uma estratégia diferente para cada jogo. Como estudei bastante a equipe do Sport, vem de seis jogos sem perder e vive um bom momento na competição e nosso maior desafio hoje é alcançar a dupla vitória seguida. Respeitamos a equipe do Sport, mas sabemos que jogando em casa e com o apoio da nossa torcida... Contam com suas armas, mas também contamos com as nossas para buscar a vitória", explicou.

Com essa dúvida, o Botafogo deve entrar em campo com a seguinte formação: Sidão, Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa; Airton, Rodrigo Lindoso, Fernandes (Rodrigo Pimpão) e Camilo; Neilton e Sassá.