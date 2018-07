'Canalhas também envelhecem', ataca Ceni após crítica de Leco

Depois de o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, criticar a passagem de Rogério Ceni pelo clube, o treinador usou as redes sociais e partiu para o ataque sobre Leco.

"Não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem", escreveu o treinador, citando o jurista Rui Barbosa, morto em 1923.

Em entrevista publicada neste sábado pelo site Chuteira FC, Leco fez questão de ressaltar que foi sob o comando de Rogério Ceni que o São Paulo entrou na zona da degola para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Como jogador ele era o Mito, uma figura grande, com muitas conquistas, mas era uma situação muito diferente da de pegar um grupo e formar um time. Uma, duas, três eliminações… E zona de rebaixamento, porque foi com ele que fomos para a zona de rebaixamento. E como é duro de sair!", disse.

O dirigente fala que o planejamento feito no início do temporada fracassou por causa da inexperiência de Rogério Ceni. "Não posso dizer que me arrependi, porque fiz de uma forma consciente e refletida, embora naquele primeiro momento questionasse se ele já estava em condições de assumir. Mas tantas e tão fortes foram as colocações dele de que estava pronto que eu me convenci, e fiz aquilo que acho que ninguém evitaria fazer, que era trazê-lo. Trouxemos, demos todas as condições, prestigiamos o projeto. Dei tudo e um pouco mais. Dei tudo e ainda dei o Pratto, que todo mundo queria. Infelizmente não deu certo", disse.

Ainda segundo Leco, as derrotas acumuladas por Ceni poderiam, inclusive, fazer com que ele perdesse a eleição para presidente do clube. "Eu já tinha um ano e meio de mandato, já tinha uma referência, tinha me credenciado para isso. Já tinham visto o que eu tinha feito e do que era capaz. Poderia acontecer é o contrário, com três desclassificações ele poderia me fazer perder a eleição", afirmou o dirigente ao site Chuteira FC.