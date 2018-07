Cancelamento de show no Allianz Parque traz alívio aos palmeirenses

O cancelamento dos shows da cantora Mariah Carey no Brasil representa uma boa notícia para os jogadores do Palmeiras. A apresentação da norte-americana em São Paulo seria exatamente no Allianz Parque, cujo gramado ficou bastante danificado após a realização das apresentações do cantor Andrea Bocelli e da banda Aerosmith há duas semanas. Sem o show, portanto, que estava marcado para o dia 1º de novembro, o gramado tem mais chances de se recuperar para a reta final do Campeonato Brasileiro.

As reclamações dos palmeirenses começaram logo após a partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, e se estenderam para a partida seguinte, diante do Sport. O técnico Cuca e o diretor de futebol Alexandre Mattos cogitaram até a mudança do local dos próximos jogos do Palmeiras.

A construtora WTorre, responsável pela manutenção do gramado, defende-se informando que o Palmeiras participou da última vistoria, realizada antes da partida contra o Grêmio, e que a arena tinha sim condições técnicas de jogo. Os jogadores reclamaram da irregularidade do piso, o que prejudicou a troca de passes.

Com o cancelamento dos shows de Carey - ainda não existem informações sobre devolução dos ingressos -, a agenda do Allianz Parque inclui apenas duas exibições dos Guns N' Roses (11 e 12 de novembro) até o final do ano.