Candidata a saco de pancadas na Copa, Austrália só empata em amistoso

SYDNEY - A seleção da Austrália sabe que não terá vida fácil na Copa do Mundo. Afinal de contas, caiu num grupo com Espanha, Holanda e Chile. Chegarão ao Mundial como um grande candidato a saco de pancadas. E isso não é apenas pela força dos rivais. Também tem a ver com o futebol do time, que não conseguiu vencer amistoso contra a apenas esforçada equipe da África do Sul.

Diante de 50.459 no Estádio Olímpico de Sydney, os cangurus tiveram de se contentar com igualdade de 1 a 1 diante dos africanos. Pior, ainda saíram atrás do marcador, graças a um gol de Ayanda Patosi, aos 13 minutos do jogo. Sede do Mundial de 2010, a África do Sul não passou nem perto de disputar a Copa no Brasil.

Tim Cahill, o astro da limitada seleção australiana, foi o responsável por salvar sua equipe de vexame diante da torcida. Ele empatou o amistoso um minuto após o placar ser aberto em Sydney. Ou seja: a Austrália teve 86 minutos para buscar mais um gol e evitar o vexame. Não mostrou força, mesmo apoiada por 50 mil vozes.

A seleção ainda terá um novo teste antes de disputar a competição brasileira. E o desafio final já será em solo verde-amarelo. No dia 6 de junho, em Pituaçu, em Salvador, encara um adversário de Copa. Os australianos fazem amistoso com a Croácia, adversária do Brasil na abertura da Copa, em São Paulo, dia 12.

O primeiro compromisso para valer da Austrália será dia 13 de junho, diante do Chile, na Arena Pantanal, em Cuiabá.